Экс-глава МИД Германии Анналена Бербок избрана председательницей Генассамблеи ООН

Кандидатуру Анналены Бербок поддержали 167 из 193 стран.

Фото: rfi.fr

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Бывшую главу Министерства иностранных дел Германии Анналену Бербок избрали председательницей Генассамблеи Организации Объединенных Наций.

Ее кандидатуру поддержали 167 из 193 стран.

По данным немецкого агентства dpa, Бербок была единственным кандидатом.

Должность главы Генассамблеи ООН считается церемониальной, а тайное голосование для утверждения Бербок рассматривалось как формальность.

80-я сессия Генассамблеи ООН начнется в сентябре.

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