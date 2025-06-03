Суд Хмельницкой области вернул в государственную собственность более 950 га леса

Сельский совет незаконно зарегистрировал право коммунальной собственности на земельный участок лесохозяйственного назначения, часть которого входит в природно-заповедный фонд.

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В Хмельницкой области прокуратура добилась возвращения в государственную собственность более 950 гектаров лесных земель на территории Судилковской общины, находящихся в интересах Хмельницкой областной военной администрации. Об этом сообщает областная прокуратура.

Стоимость этой земли превышает 7,5 миллионов гривен.

Установлено, что сельский совет незаконно зарегистрировал право коммунальной собственности на земельный участок лесохозяйственного назначения, часть которого входит в Региональный ландшафтный парк «Мальванка» – объект природно-заповедного фонда, противоречащий действующему законодательству.

Хозяйственный суд Хмельницкой области поддержал иск прокуратуры, приняв решение о возвращении лесных земель в собственность государства.

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