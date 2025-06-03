В Киеве задержали мужчину с гранатами и патронами, который гулял по городу в нетрезвом состоянии

По словам мужчины, боеприпасы ему подарил товарищ на день рождения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Деснянском районе столицы полицейские задержали 39-летнего киевлянина, который в нетрезвом виде прогуливался по улице с арсеналом боеприпасов.

Инцидент произошел на улице Братиславской во время отработки территории. Правоохранители обратили внимание на мужчину, который нес подозрительный зеленый металлический контейнер. Во время проверки выяснилось, что внутри находятся боеприпасы. По словам мужчины, боеприпасы он получил в подарок на день рождения от товарища.

Следственно-оперативная группа вместе с взрывотехниками изъяла 123 патрона разного калибра, пять гранат, корпуса от гранат и взрыватели.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Боеприпасы направили на экспертизу.

Ему уже объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – хранение боевых припасов без предусмотренного законом разрешения. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.