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У Києві затримали чоловіка з гранатами та набоями, який гуляв містом напідпитку

07:54, 3 червня 2025
Зі слів чоловіка, боєприпаси йому подарував товариш на день народження.
У Києві затримали чоловіка з гранатами та набоями, який гуляв містом напідпитку
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У Деснянському районі столиці поліцейські затримали 39-річного киянина, який напідпитку прогулювався вулицею з арсеналом боєприпасів.

Інцидент стався на вулиці Братиславській під час відпрацювання території. Правоохоронці звернули увагу на чоловіка, який ніс підозрілий зелений металевий контейнер. Під час перевірки виявилося, що всередині знаходяться бойові припаси. Зі слів чоловіка, боєприпаси він отримав у подарунок на день народження від товариша.

Слідчо-оперативна група разом із вибухотехніками вилучила 123 набої різного калібру, п’ять гранат, корпуси від гранат та підривачі.

Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального кодексу України. Боєприпаси скерували на експертизу.

Йому уже оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

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