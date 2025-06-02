У ГУР повідомили деталі щодо домовленості з РФ про обмін полоненими

Під час переговорів було узгоджено терміни й механізми обміну полоненими.

Фото: texty.org.ua

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Україна і Росія 2 червня провели другий раунд переговорів у Стамбулі. Вдалося домовитися про новий обмін полоненими.

Заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький повідомив, що під час переговорів було узгоджено терміни й механізми обміну полоненими. Про це він сказав на брифінгу 2 червня.

«Ми рухаємося вперед по гуманітарній сфері. Минулого разу ми погодили деякі питання по обміну нашими захисниками нашої батьківщини. На сьогоднішній день ми досягли нового прогресу, це так звана формула «всіх на всіх». Сьогодні ми погодили дві категорії, які будуть підлягати поверненню на Батьківщину. Ми погодили механізми, ми визначили попередні терміни саме цього обміну і попереду в нас жде тяжка робота, тому що необхідно буде зробити багато верифікацій, визначити всіх категорій, нікого не втратити, не забути», — сказав Скібіцький.

Нагадаємо, що 2 червня у Стамбулі відбулася зустріч делегацій України та Росії у присутності турецької сторони.



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