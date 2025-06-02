На Вінниччині п’яний водій намагався відкупитися від поліцейських за 15 тисяч гривень

У крові водія виявили 1,6 проміле алкоголю.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Вінниччині правоохоронці зупинили 43-річного водія Opel Astra, який порушив правила дорожнього руху. Під час перевірки інспектори виявили ознаки алкогольного сп’яніння — результат огляду показав 1,6 проміле алкоголю в організмі чоловіка. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Під час оформлення адміністративних матеріалів водій спробував уникнути відповідальності та запропонував поліції 15 000 гривень хабаря. На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка зафіксувала факт пропозиції хабаря.

Транспортний засіб порушника вилучено й поміщено на арештмайданчик. За вчинене чоловікові загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.