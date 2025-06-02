В Винницкой области пьяный водитель пытался откупиться от полицейских за 15 тысяч гривен

В крови водителя обнаружили 1,6 промилле алкоголя.

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В Винницкой области правоохранители остановили 43-летнего водителя Opel Astra, нарушившего правила дорожного движения. В ходе проверки инспекторы выявили признаки алкогольного опьянения — результат осмотра показал 1,6 промилле алкоголя в организме мужчины. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

При оформлении административных материалов водитель попытался избежать ответственности и предложил полиции 15 000 гривен взятки. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, зафиксировавшая факт предложения взятки.

Транспортное средство нарушителя изъято и помещено на арестплощадку. За совершенное мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

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