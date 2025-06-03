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В КГГА рассказали, когда и как обновляют дорожную разметку

07:36, 3 июня 2025
В Киеве идет обновление дорожной разметки.
В КГГА рассказали, когда и как обновляют дорожную разметку
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Во всех районах столицы продолжается обновление дорожной разметки. Как сообщают в КК «Киевавтодор», работы проводят преимущественно в ночное время, чтобы не мешать трафику.

Для нанесения разметки используют специальную дорожную краску и двухкомпонентный холодный пластик. В первую очередь специалисты работают на магистральных улицах города.

По состоянию на сегодня уже нанесено почти 500 км продольной разметки и более 36 тысяч квадратных метров поперечной.

Работы продолжаются каждую ночь, если позволяют погодные условия.

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Киев дороги автомобиль

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