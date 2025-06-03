У КМДА розповіли, коли і як поновлюють дорожню розмітку

У Києві триває поновлення дорожньої розмітки.

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У всіх районах столиці триває оновлення дорожньої розмітки. Як повідомляють у КК «Київавтодор», роботи проводять переважно в нічний час, аби не заважати трафіку.

Для нанесення розмітки використовують спеціальну дорожню фарбу та двокомпонентний холодний пластик. У першу чергу фахівці працюють на магістральних вулицях міста.

Станом на сьогодні вже нанесено майже 500 км поздовжньої розмітки та понад 36 тисяч квадратних метрів поперечної.

Роботи тривають щодня вночі, якщо дозволяють погодні умови.

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