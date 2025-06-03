Практика судів
  1. В Україні

У КМДА розповіли, коли і як поновлюють дорожню розмітку

07:36, 3 червня 2025
У Києві триває поновлення дорожньої розмітки.
У КМДА розповіли, коли і як поновлюють дорожню розмітку
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У всіх районах столиці триває оновлення дорожньої розмітки. Як повідомляють у КК «Київавтодор», роботи проводять переважно в нічний час, аби не заважати трафіку.

Для нанесення розмітки використовують спеціальну дорожню фарбу та двокомпонентний холодний пластик. У першу чергу фахівці працюють на магістральних вулицях міста.

Станом на сьогодні вже нанесено майже 500 км поздовжньої розмітки та понад 36 тисяч квадратних метрів поперечної.

Роботи тривають щодня вночі, якщо дозволяють погодні умови.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ дороги автомобіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада повторно розгляне законопроект про цифровізацію виконавчого провадження

Комітет ще раз розглянув законопроект про цифровізацію виконавчого провадження і рекомендував прийняти його в цілому.

До 2028 року штат апаратів судів може бути повністю заповнений та забезпечений грошима – Вища рада правосуддя

Але потрібно, щоб інші гілки влади нарешті врахували пропозиції Ради правосуддя стосовно належного фінансування апаратів судів.

Хто з кандидатів в апеляційні адміністративні суди вдало пройшов пленарне засідання ВККС – відомі прізвища

Двоє кандидатів змогли подолати негативний висновок ГРД, а ще двоє – ні.

Підготовку проходитимуть і чоловіки, і жінки – Верещук повідомила про внесення до парламенту законопроекту щодо національного спротиву

Як зазначила Ірина Верещук, підготовка до національного спротиву відбуватиметься як добровільно, так і у межах освітніх програм.

Відповідальність судді за ухвалене ним судове рішення

ВРП варто змінити підходи до розгляду дисциплінарних скарг на суддів за ухвалені ними рішення, по-перше, уніфікувавши свою дисциплінарну практику, по-друге, переставши «бачити» мало не у кожній дисциплінарній скарзі лише «незгоду із судовим рішенням» – д. ю. н., професор Микола Мельник

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео