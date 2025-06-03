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Травень у Києві виявився холоднішим за норму: літо прийшло із запізненням

07:18, 3 червня 2025
Метеорологічне літо у Києві розпочалося лише 21 травня.
Травень у Києві виявився холоднішим за норму: літо прийшло із запізненням
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Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомила, що середньомісячна температура повітря у столиці в травні становила лише 13,6°С — це на 2,2°С нижче за кліматичну норму.

Найхолоднішим днем стало 11 травня. А найтепліше було 4 травня, коли повітря прогрілося до +27,0°С.

Метеорологічне літо у Києві розпочалося лише 21 травня — зі сталим переходом середньодобової температури вище +15,0°С. За даними обсерваторії, це на 10 днів пізніше від середніх багаторічних термінів.

Опадів зафіксовано 64 мм, що становить 98% від кліматичної норми.

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