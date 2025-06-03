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Май в Киеве оказался холоднее нормы: лето пришло с опозданием

07:18, 3 июня 2025
Метеорологическое лето в Киеве началось только 21 мая.
Май в Киеве оказался холоднее нормы: лето пришло с опозданием
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Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщила, что среднемесячная температура воздуха в столице в мае составила всего 13,6°С — это на 2,2°С ниже климатической нормы.

Самым холодным днём стало 11 мая. А самым тёплым было 4 мая, когда воздух прогрелся до +27,0°С.

Метеорологическое лето в Киеве началось только 21 мая — с устойчивым переходом среднесуточной температуры выше +15,0°С. По данным обсерватории, это на 10 дней позже средних многолетних сроков.

Осадков зафиксировано 64 мм, что составляет 98% от климатической нормы.

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