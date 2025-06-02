В ГУР сообщили детали договоренности с РФ об обмене пленными

Во время переговоров были согласованы сроки и механизмы обмена пленными.

Фото: texty.org.ua

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Украина и Россия 2 июня провели второй раунд переговоров в Стамбуле. Удалось договориться о новом обмене пленными.

Заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий сообщил, что во время переговоров были согласованы сроки и механизмы обмена пленными. Об этом он заявил на брифинге 2 июня.

«Мы движемся вперед в гуманитарной сфере. В прошлый раз мы согласовали некоторые вопросы по обмену наших защитников Родины. На сегодняшний день мы достигли нового прогресса — это так называемая формула «всех на всех». Сегодня мы согласовали две категории, которые будут подлежать возвращению на Родину. Мы согласовали механизмы, определили предварительные сроки этого обмена, и впереди нас ждет тяжелая работа, потому что необходимо провести много верификаций, определить все категории, никого не потерять, не забыть», — сказал Скибицкий.

Напомним, что опубликован полный текст меморандума, который Украина передала российской стороне.

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