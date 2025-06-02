Практика судов
  1. В Украине

В ГУР сообщили детали договоренности с РФ об обмене пленными

18:01, 2 июня 2025
Во время переговоров были согласованы сроки и механизмы обмена пленными.
В ГУР сообщили детали договоренности с РФ об обмене пленными
Фото: texty.org.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Украина и Россия 2 июня провели второй раунд переговоров в Стамбуле. Удалось договориться о новом обмене пленными.

Заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий сообщил, что во время переговоров были согласованы сроки и механизмы обмена пленными. Об этом он заявил на брифинге 2 июня.

«Мы движемся вперед в гуманитарной сфере. В прошлый раз мы согласовали некоторые вопросы по обмену наших защитников Родины. На сегодняшний день мы достигли нового прогресса — это так называемая формула «всех на всех». Сегодня мы согласовали две категории, которые будут подлежать возвращению на Родину. Мы согласовали механизмы, определили предварительные сроки этого обмена, и впереди нас ждет тяжелая работа, потому что необходимо провести много верификаций, определить все категории, никого не потерять, не забыть», — сказал Скибицкий.

Напомним, что опубликован полный текст меморандума, который Украина передала российской стороне.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

россия Украина война обмен пленными

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Подготовку будут проходить и мужчины, и женщины – Верещук сообщила о внесении в парламент законопроекта о национальном сопротивлении

Как отметила Ирина Верещук, подготовка к национальному сопротивлению будет проходить как добровольно, так и в рамках образовательных программ.

Депутаты так и не выполнили норму закона о бюджете относительно доплат судьям местных судов – Совет судей решил обратиться к парламенту

Норме закона о бюджете относительно доплат судьям первой инстанции исполнилось полгода, но законопроект об этих доплатах до сих пор не принят.

Совет судей обратился к Президенту относительно подписания закона о реформе оплаты труда госслужащих

Принятый закон о реформе оплаты труда государственных служащих был направлен на подпись Владимиру Зеленскому еще 17 марта – планировалось, что он вступит в силу с 1 апреля и позволит несколько повысить зарплаты в аппаратах судов.

В Большую Палату Верховного Суда избраны судьи Надежда Стефанив и Анатолий Емец

От уголовной юрисдикции в БП ВС избрана судья КУС ВС Надежда Стефанив, от хозяйственной – судья КХС ВС Анатолий Емец.

Совет судей объявил конкурс на две должности судей Конституционного Суда — два предыдущих завершились провалом

Документы для участия в конкурсе можно подать с 3 июня по 2 июля.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Марчак
    Віталій Марчак
    голова Чернівецького апеляційного суду
  • Ігор Залімський
    Ігор Залімський
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду