Суд Хмельниччини повернув у держвласність більше 950 га лісу

Сільська рада незаконно зареєструвала право комунальної власності на земельну ділянку лісогосподарського призначення, частина якої належить до природно-заповідного фонду.

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На Хмельниччині прокуратура домоглася повернення у державну власність понад 950 гектарів лісових земель на території Судилківської громади, що перебувають в інтересах Хмельницької обласної військової адміністрації. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Вартість цієї землі перевищує 7,5 мільйона гривень.

Встановлено, що сільська рада незаконно зареєструвала право комунальної власності на земельну ділянку лісогосподарського призначення, частина якої належить до Регіонального ландшафтного парку «Мальванка» – об’єкта природно-заповідного фонду, що суперечить чинному законодавству.

Господарський суд Хмельницької області підтримав позов прокуратури, ухваливши рішення про повернення лісових земель у власність держави.

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