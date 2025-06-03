Практика судів
  1. В Україні

Суд Хмельниччини повернув у держвласність більше 950 га лісу

00:01, 3 червня 2025
Сільська рада незаконно зареєструвала право комунальної власності на земельну ділянку лісогосподарського призначення, частина якої належить до природно-заповідного фонду.
Суд Хмельниччини повернув у держвласність більше 950 га лісу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Хмельниччині прокуратура домоглася повернення у державну власність понад 950 гектарів лісових земель на території Судилківської громади, що перебувають в інтересах Хмельницької обласної військової адміністрації. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Вартість цієї землі перевищує 7,5 мільйона гривень.

Встановлено, що сільська рада незаконно зареєструвала право комунальної власності на земельну ділянку лісогосподарського призначення, частина якої належить до Регіонального ландшафтного парку «Мальванка» – об’єкта природно-заповідного фонду, що суперечить чинному законодавству.

Господарський суд Хмельницької області підтримав позов прокуратури, ухваливши рішення про повернення лісових земель у власність держави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Хто з кандидатів в апеляційні адміністративні суди вдало пройшов пленарне засідання ВККС – відомі прізвища

Двоє кандидатів змогли подолати негативний висновок ГРД, а ще двоє – ні.

Підготовку проходитимуть і чоловіки, і жінки – Верещук повідомила про внесення до парламенту законопроекту щодо національного спротиву

Як зазначила Ірина Верещук, підготовка до національного спротиву відбуватиметься як добровільно, так і у межах освітніх програм.

Відповідальність судді за ухвалене ним судове рішення

ВРП варто змінити підходи до розгляду дисциплінарних скарг на суддів за ухвалені ними рішення, по-перше, уніфікувавши свою дисциплінарну практику, по-друге, переставши «бачити» мало не у кожній дисциплінарній скарзі лише «незгоду із судовим рішенням» – д. ю. н., професор Микола Мельник

Депутати так і не виконали норму закону про бюджет щодо доплат суддям місцевих суддів – РСУ вирішила звернутися до парламенту

Нормі закону про бюджет щодо доплат суддям першої інстанції виповнилося півроку, але законопроект про ці доплати досі не прийнятий.

Рада суддів звернулася до Президента щодо підписання закону про реформу оплати праці держслужбовців

Прийнятий закон про реформу оплати праці державних службовців було спрямовано на підпис Володимиру Зеленському ще 17 березня – планувалося, що він набере чинності з 1 квітня і дозволить дещо підвищити зарплати в апаратах судів.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео