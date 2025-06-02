Ексочільницю МЗС Німеччини Анналену Бербок обрали головою Генасамблеї ООН

Кандидатуру Анналени Бербок підтримали 167 із 193 країн.

Фото: rfi.fr

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Колишню очільницю Міністерства закордонних справ Німеччини Анналену Бербок обрали головою Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй.

Її кандидатуру підтримали 167 із 193 країн.

За даними німецького агентства dpa, Бербок була єдиною кандидаткою.

Посада голови Генеральної Асамблеї ООН вважається церемоніальною, а таємне голосування щодо затвердження Бербок розглядалося як формальність.

80-та сесія Генеральної Асамблеї ООН розпочнеться у вересні.

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