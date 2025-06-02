Депутаты так и не выполнили норму закона о бюджете относительно доплат судьям местных судов – Совет судей решил обратиться к парламенту

Норме закона о бюджете относительно доплат судьям первой инстанции исполнилось полгода, но законопроект об этих доплатах до сих пор не принят.

Фото: rada.gov.ua

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Совет судей Украины обратился к Верховной Раде относительно выполнения нормы закона о Государственном бюджете на 2025 год в части предусмотренных доплат судьям местных судов.

Напомним, что с 2021 года в Украине действует замороженный прожиточный минимум для расчета должностных окладов судей – 2102 грн. Таким образом, «голый» оклад судьи местного суда составляет 63 тысячи грн, что значительно меньше зарплат чиновников среднего звена в некоторых органах исполнительной власти.

Чтобы несколько «компенсировать» такое положение судей первого звена и не увеличивать выплаты для других судей, Минфин предложил предусмотреть для них доплаты к должностному окладу за нагрузку и условия работы. В итоге эту норму о доплатах прописали в законе о бюджете на 2025 год.

Так, в статье 41 закона о Госбюджете на 2025 год установлено, что в 2025 году в случаях, предусмотренных Законом «О судоустройстве и статусе судей», судье местного суда в пределах средств, предусмотренных в смете на судейское вознаграждение, ежемесячно выплачивается специальная доплата в размере 5 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи.

Такая специальная доплата является временной, не считается составляющей судейского вознаграждения судьи, не применяется для целей перерасчета ранее назначенного ежемесячного пожизненного денежного содержания и не влияет на него.

Таким образом, законом о госбюджете установлено право на доплату в размере 10,5 тысяч грн – только для судей первой инстанции.

Впрочем, эта норма о доплатах не будет работать, пока народные депутаты не проголосуют специальный новый закон о внесении изменений в закон о судоустройстве. Следовательно, Верховная Рада должна была принять закон о таких доплатах.

Соответствующий законопроект 12244-1 о выплате судье местного суда специальной доплаты Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики 19 марта рекомендовал принять сразу в первом чтении и в целом. Однако с тех пор о нем не вспоминают.

Таким образом, Совет судей Украины 2 июня решил обратиться к народным депутатам с предложением выполнить требования статьи 41 закона о госбюджете относительно установления соответствующей доплаты судьям.

«Подписаны законопроекты об упрощении конкурсных процедур, продлении сроков командировки судьям – хотя нам обещали учесть проблемы, но те проблемы, на которые мы указывали в своем решении, в частности относительно ликвидации института прекращения работы суда, невозможности этих судей перейти на постоянное место работы – они, к сожалению, не учтены.

Уже почти полгода действует прямая норма закона о госбюджете на 2025 год, которая предусматривает доплату для судей местных судов. В марте комитет по вопросам правовой политики рекомендовал этот законопроект к принятию.

Следовательно, есть предложение обратиться в Верховную Раду относительно законопроекта 12244-1 и выполнения нормы закона о государственном бюджете, которая уже действует полгода», – отметил председатель Совета судей Богдан Монич.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», этим законопроектом предлагается дополнить заключительные положения Закона «О судоустройстве и статусе судей» новыми пунктами 63-66, которыми, в частности, установить, что в 2025 году:

- всем судьям местных судов ежемесячно выплачивается специальная доплата в размере 5 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи – то есть, 10 510 грн (для судей действует уменьшенный ПМ в размере 2102 грн – прим. ред.);

- судье местного суда ежемесячно выплачивается специальная доплата в размере 5 прожиточных минимумов (то есть, 10 510 грн), если такой судья осуществляет правосудие в местном суде, в котором среднее количество дней, необходимое для рассмотрения дел и материалов, поступивших в предыдущем отчетном квартале, превышает средний показатель по Украине, определенный Государственной судебной администрацией;

- судье ежемесячно выплачивается специальная доплата в размере 10 прожиточных минимумов (то есть, 21 020 грн) – если такой судья осуществляет правосудие в суде, расположенном на территориях активных боевых действий, для которых не определена дата завершения боевых действий, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных;

- судье ежемесячно выплачивается специальная доплата в размере 5 прожиточных минимумов (то есть, 10 510 грн) – если такой судья осуществляет правосудие в суде, расположенном на территориях возможных боевых действий, для которых не определена дата прекращения возможности боевых действий, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных.

Кроме того, законопроектом 12244-1 предусматривается, что указанные специальные доплаты являются временными, не считаются составляющими судейского вознаграждения, не применяются для целей перерасчета ранее назначенного ежемесячного пожизненного денежного содержания и не влияют на него.

Автор: Наталя Мамченко

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