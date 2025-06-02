Ердоган зробив заяву про можливу зустріч Зеленського і Путіна

Реджеп Ердоган заявив, що хоче організувати зустріч Зеленського і Путіна в Стамбулі чи Анкарі.

Фото: pravda.com.ua

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його головною метою є особиста зустріч Президента України Володимира Зеленського та Путіна. Зустріч він хоче організувати на турецькій території, пише Anadolu Agency.

«Моє найбільше бажання — зібрати Путіна та Зеленського разом у Стамбулі чи Анкарі. Я б навіть хотів привести туди Трампа», — заявив Ердоган.

Також Ердоган називав переговори між Росією та Україною, що відбулися 2 червня, «значним досягненням».

Нагадаємо, що 2 червня у Стамбулі відбулася зустріч делегацій України та Росії у присутності турецької сторони.



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