До 2028 года штат аппаратов судов может быть полностью заполнен и обеспечен деньгами – Высший совет правосудия

Но нужно, чтобы другие ветви власти наконец-то учли предложения Совета правосудия относительно надлежащего финансирования аппаратов судов.

Источник фото - Закарпатский апелляционный суд

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В Высшем совете правосудия сообщили, когда в Украине будут полностью заполнены вакантные должности в аппаратах судов.

Как рассказала заместитель председателя Совета правосудия Оксана Кваша во время работы «Первого всеукраинского форума работников судов», это может произойти до 2028 года, но только в случае, если другие ветви власти все же обратят внимание на финансовые проблемы судебной власти и согласятся с предложениями ВСП.

Оксана Кваша отметила, что в Совете правосудия считают вполне реальным при условии надлежащего финансирования, решить в ближайшие годы большинство кадровых проблем судебной власти, в частности, относительно приведения численности работников аппаратов судов к нормативной численности с соответствующим финансовым обеспечением.

Впрочем, напомним, что 29 мая в Высшем совете правосудия сообщили, что большинство позиций и предложений ВСП игнорируются другими ветвями власти, а хронические проблемы судебной власти не решаются годами.

Автор Вячеслав Хрипун

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