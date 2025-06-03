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В Лондоне задержали четвертого мужчину по делу поджогов, связанных с премьером Стармером

08:12, 3 июня 2025
Четвертого мужчину арестовали в рамках расследования серии пожаров на севере Лондона.
В Лондоне задержали четвертого мужчину по делу поджогов, связанных с премьером Стармером
Источник фото: Alamy
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В Лондоне задержали еще одного мужчину в рамках дела о серии поджогов, связанных с премьер-министром Великобритании Киером Стармером. Как сообщает полиция, это уже четвертый задержанный по этому делу.

48-летнего мужчину задержали в понедельник в аэропорту Станстед во время проверки по закону о терроризме 2000 года. Впоследствии его арестовали по подозрению в заговоре с целью поджога, создающего угрозу жизни.

Расследование касается трех эпизодов: поджога автомобиля в Кентиш-Тауне, пожара у входа в дом и возгорания в еще одном жилище.

Имя задержанного пока не разглашается. Он находится под стражей в одном из полицейских участков Лондона.

Ранее по этому делу были выдвинуты обвинения трем лицам: гражданам Украины Петру Починку (34 года) и Роману Лавриновичу (21 год), а также Станиславу Карпюку (26 лет) — гражданину Румынии.

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