Зеленський прямує до Сполучених Штатів, його літак летить в США – дані моніторингу

Офіційної інформації про мету візиту та можливу зустріч із Дональдом Трампом поки не надходило.

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За даними сайтів AirNav та FlightAware, президентський літак вилетів з аеропорту Шеннон в Ірландії та прямує до США.

Увечері 2 червня, згідно з інформацією з цих ресурсів, літак здійснив переліт із аеропорту Ясьонка в Жешуві до Шеннона, де зупинився на кілька годин.

Водночас офіційної інформації, чи запланована зустріч із президентом США Дональдом Трампом не було.

У ЗМІ пишуть, що до США летить керівник ОП Андрій Єрмак.

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