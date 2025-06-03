Суд підтримав військового, який вимагав пройти ВЛК: на блокпості водій наїхав йому на ногу

Військовий просив водія пройти ВЛК, але останній забрав документи і почав рух автомобілем, наїхавши на ногу військовому.

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Хмельницький апеляційний суд переглянув справу про дрібне хуліганство на блокпосту, яка сталася 16 серпня 2024 року в Кам’янець-Подільському районі, за апеляційною скаргою потерпілого водія. За матеріалами справи, військовослужбовець під час інциденту на блокпості образливо висловлювався до водія та пошкодив лобове скло його авто.

Кам’янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області раніше закрив адміністративне провадження через закінчення строків накладення адміністративного стягнення. Оскільки суд закрив справу, не встановивши вину військовослужбовця, потерпілий водій не погодився з його рішенням. Тому в апеляційній скарзі просив його скасувати, ухвалити нову постанову й визнати правопорушника винним у вчиненні дрібного хуліганства.

У суді водій розповів, що його зупинили на блокпості, а після перевірки документів один з військовослужбовців сказав, що далі він не їде. Тоді водій забрав документи й почав рух автомобілем. Військовий загородив проїзд і вдарив по лобовому склу, яке розбив.

Сам військовослужбовець пояснив, що водій почав рух авто й наїхав йому на ногу. Від болю він сперся на автомобіль, при цьому нецензурно висловився. Після інциденту його доставили до травмпункту.

Ці пояснення підтверджує відеозапис: військовий просить водія пройти ВЛК, натомість той намагається їхати, травмує йому ногу.

Апеляційний суд зауважив, що дії військового були реакцією на дії водія, не мали ознак суспільно-небезпечної поведінки та не порушували громадського порядку.

Також суд підкреслив, що блокпост не є громадським місцем у розумінні статті 173 КУпАП, яка передбачає відповідальність за дрібне хуліганство.

За таких обставин суд дійшов висновку про відсутність в діях військовослужбовця складу адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 173 КУпАП (дрібне хуліганство).

Відтак – частково задовольнив апеляційну скаргу: скасував постанову місцевого суду, натомість ухвалив нову, закривши провадження за відсутністю в діях військовослужбовця події й складу адміністративного правопорушення.

Водночас апеляційний суд звернув увагу на те, що правоохоронці не надали оцінки діям водія, котрий наїхав на ногу військовослужбовцю та заподіяв йому тілесні ушкодження.

З повним текстом постанови у справі № 676/1971/25 можна ознайомитися в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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