Гранаты, дымовые шашки и патроны – у жителя Киевщины нашли склад боеприпасов

На Киевщине мужчине сообщили о подозрении за хранение арсенала боеприпасов.

Фото: pol.kyivregion

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В Ставищенской общине Белоцерковского района полицейские разоблачили 39-летнего мужчину, который незаконно хранил боеприпасы у себя дома. Об этом сообщила полиция Киевской области.

Во время обыска правоохранители изъяли корпуса гранат РГД-5 и Ф-1, три дымовые гранаты, взрыватели УЗРГМ-2 и УЗРГМ-7, а также более 200 патронов калибра 5,45 мм. Боеприпасы собрали и задокументировали криминалисты.

Подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания. Ему инкриминируют незаконное хранение боевых припасов - ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Следствие продолжается.

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