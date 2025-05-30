Гранати, димові шашки і патрони – у жителя Київщини знайшли склад боєприпасів

На Київщині чоловіку повідомили про підозру за зберігання арсеналу боєприпасів.

Фото: pol.kyivregion

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У Ставищенській громаді Білоцерківського району поліцейські викрили 39-річного чоловіка, який незаконно зберігав боєприпаси у себе вдома. Про це повідомила поліція Київської області.

Під час обшуку правоохоронці вилучили корпуси гранат РГД-5 і Ф-1, три димові гранати, підривачі УЗРГМ-2 і УЗРГМ-7, а також понад 200 патронів калібру 5,45 мм. Боєприпаси зібрали та задокументували криміналісти.

Підозрюваного затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому інкримінують незаконне зберігання бойових припасів — ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Слідство триває.

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