В Ровенской области мужчина через суд пытался аннулировать приватизацию квартиры, оформленной отцом в 1999 году

Истец пытался отменить приватизацию квартиры, оформленную его отцом в 1999 году, поскольку считал, что был включен в нее без своего согласия, и хотел восстановить право на приватизацию и получить служебное жилье.

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Ровненский апелляционный суд подтвердил законность приватизации квартиры, оформленной отцом истца в 1999 году, и отказал в отмене приказа о приватизации и свидетельства о праве собственности на жилье.

Таким образом, апелляция оставила без изменений решение местного суда, которым истцу отказано в удовлетворении иска о признании приказа органа приватизации незаконным и свидетельства о праве собственности на жилье недействительным.

Обстоятельства дела № 569/21916/24:

Суд установил, что отец истца в феврале 1999 года согласно приказу Управления жилищного хозяйства исполнительного комитета Ровненского городского совета получил свидетельство о праве собственности на жилье, которым удостоверено, что однокомнатная квартира на праве частной совместной собственности принадлежит семье истца в составе четырех человек. Квартира приватизирована в соответствии с Законом Украины «О приватизации государственного жилищного фонда».

Согласно справке КП «Ровненское бюро технической инвентаризации», истцу принадлежит доля в этой квартире.

В 2024 году истец, намереваясь реализовать свои жилищные права в соответствии с Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», решил встать на жилищный учет по месту прохождения военной службы с целью получения служебного жилья. Ему было отказано, поскольку он уже воспользовался своим правом на бесплатную приватизацию квартиры, в которой имеет долю на праве частной совместной собственности.

Это обстоятельство и послужило основанием для обращения с иском в Департамент инфраструктуры и благоустройства Ровненского городского совета о признании приказа органа приватизации незаконным и свидетельства о праве собственности на жилье недействительным.

Истец указывал, что отец включил его в состав приватизации без согласия или фактического участия, поскольку на тот момент ему было 5 лет и он проживал с бабушкой и дедушкой. Отец не имел намерения причинить ему вред, однако его действия привели к лишению его права в будущем самостоятельно реализовать свое право на приватизацию.

Поскольку суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований, истец обжаловал судебное решение в Ровненский апелляционный суд с просьбой отменить его и принять новое решение об удовлетворении иска.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы коллегия судей апелляционной инстанции пришла к выводу об отклонении апелляционной жалобы истца по следующим основаниям.

Порядок передачи квартир в собственность граждан, состав документов и порядок их оформления при передаче государственного жилья в собственность граждан на дату приватизации квартиры (1999 год) был определен Положением о порядке передачи квартир (домов) в собственность граждан, утвержденным приказом Государственного комитета Украины по жилищно-коммунальному хозяйству от 15 сентября 1992 года № 56, составленным в соответствии с Законом Украины «О приватизации государственного жилищного фонда».

Пунктами 20, 21 указанного Положения предусмотрено, что при оформлении заявления на приватизацию квартиры (дома) гражданин получает на предприятии, обслуживающем жилой дом, справку о составе семьи и занимаемых помещениях. В справке указываются члены семьи нанимателя, которые прописаны и проживают вместе с ним, а также временно отсутствующие лица, за которыми сохраняется право на жилье. В документе также указываются новорожденные, на которых учитывается норма площади, передаваемой бесплатно, независимо от срока их рождения и введения в действие Закона Украины «О приватизации государственного жилищного фонда».

Таким образом, именно на лицо, которое обращается с заявлением о приватизации квартиры, возлагается обязанность предоставить справку о составе семьи с указанием прописанных и проживающих в квартире лиц, в том числе временно отсутствующих, за которыми сохраняется право на жилье. Это в итоге и сделал отец истца, ответчик по делу, когда, действуя в интересах семьи, обратился с заявлением к директору Департамента городского хозяйства г. Ровно с просьбой о передаче в частную собственность квартиры, которую занимает вместе с членами семьи — женой и двумя детьми.

Статья 14 Гражданского кодекса УССР предусматривала, что за несовершеннолетних, не достигших пятнадцати лет, сделки заключают от их имени родители (усыновители) или опекун. Они вправе совершать только мелкие бытовые сделки.

Статьей 17 данного Кодекса определялось, что местом проживания несовершеннолетних, не достигших пятнадцати лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место проживания их родителей (усыновителей) или опекунов.

Суд первой инстанции правильно установил, что истец на момент приватизации был малолетним. Его отец, действуя в собственных интересах и интересах своих малолетних детей, как законный представитель, обратился к начальнику Управления жилищно-коммунального хозяйства исполнительного комитета Ровненского городского совета с заявлением о передаче в частную совместную долевую собственность в равных долях занимаемой квартиры. Уполномоченным владельцем квартиры просил определить себя и среди членов семьи указал своих детей и жену.

Коллегия судей отклонила доводы апелляционной жалобы о неправильной оценке доказательств относительно места проживания истца на момент приватизации, поскольку за истцом сохранялось право на жилье, а доказательств того, что отец действовал вопреки интересам детей, суду не представлено.

Истец также не доказал, что во время приватизации были нарушены требования законодательства, регулирующего порядок ее проведения.

Следует отметить, что подобные иски не являются единичными. Очевидно, что решение суда должно быть законным и справедливым. Особенно это чувствительно для таких лиц, как истец, который имеет семью, соответствующие права и льготы и стремится решить возникающие жилищные проблемы, однако dura lex dura («Закон суров, но это закон»). Суд не может заменять законодатель. При принятии Закона Украины «О приватизации государственного жилищного фонда» законодатель регулировал правоотношения, существовавшие на тот момент именно в вопросах приватизации жилья гражданами и, безусловно, даже не предусматривал (и не было такой необходимости), а соответственно не регулировал правоотношения, которые могут возникнуть в будущем, через десятки лет, в частности, как в упомянутом деле.

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