Совет судей 2 июня проведет заседание — какие вопросы будут рассматриваться

В понедельник, 2 июня, в Киеве состоится заседание Совета судей Украины. Об этом сообщил официальный сайт РСУ.
На повестку дня вынесено четыре вопроса:
Заседание Совета судей Украины состоится в 13:00 в помещении Государственной судебной администрации Украины (ул. Липская, 18/5, г. Киев) и в онлайн-режиме с использованием платформы для видеоконференций Zoom.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.