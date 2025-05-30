Совет судей 2 июня проведет заседание — какие вопросы будут рассматриваться

На повестке дня заседания РСУ вынесено четыре вопроса.

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В понедельник, 2 июня, в Киеве состоится заседание Совета судей Украины. Об этом сообщил официальный сайт РСУ.

На повестку дня вынесено четыре вопроса:

О позиции Большой Палаты Верховного Суда относительно коллизии между Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» и законами о Государственном бюджете Украины на соответствующий год относительно определения размера должностного оклада судьи. Об объявлении нового конкурса на две должности судьи Конституционного Суда Украины. О поощрении. Разное.

Заседание Совета судей Украины состоится в 13:00 в помещении Государственной судебной администрации Украины (ул. Липская, 18/5, г. Киев) и в онлайн-режиме с использованием платформы для видеоконференций Zoom.

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