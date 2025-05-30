Рада суддів 2 червня проведе засідання — які питання розгляне

У понеділок, 2 червня, в Києві відбудеться засідання Ради суддів України. Про це повідомив офіційний сайт РСУ.
На порядок денний винесено чотири питання:
Засідання Ради суддів України відбудеться о 13:00 в приміщенні Державної судової адміністрації України (вул. Липська, 18/5, м. Київ) та онлайн режимі з використанням платформи для відеоконференцій Zoom.
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