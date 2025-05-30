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Рада суддів 2 червня проведе засідання — які питання розгляне

17:22, 30 травня 2025
На порядок денний засідання РСУ винесено чотири питання.
Рада суддів 2 червня проведе засідання — які питання розгляне
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У понеділок, 2 червня, в Києві відбудеться засідання Ради суддів України. Про це повідомив офіційний сайт РСУ.

На порядок денний  винесено чотири питання:

  1. Щодо позиції Великої Палати Верховного Суду стосовноколізії між Законом України «Про судоустрій і статус суддів» та законами про Державний бюджет України на відповідний рік щодо визначення розміру посадового окладу судді.
  2. Про оголошення нового конкурсу на дві посади судді Конституційного Суду України.
  3. Про заохочення.
  4. Різне.

Засідання Ради суддів України відбудеться о 13:00 в приміщенні Державної судової адміністрації України (вул. Липська, 18/5, м. Київ) та онлайн режимі з використанням платформи для відеоконференцій Zoom.

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суддя РСУ

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