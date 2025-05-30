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В Хмельницкой области будут судить таможенника, который организовал переправку уклонистов в Румынию

23:30, 30 мая 2025
Таможенника задержали «на горячем» во время получения первого транша от уклониста в размере 5 тысяч долларов.
В Хмельницкой области будут судить таможенника, который организовал переправку уклонистов в Румынию
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Государственное бюро расследований сообщило, что завершило досудебное расследование и направило в суд обвинительный акт в отношении сотрудника Хмельницкой таможни ГТС, который участвовал в схеме вывоза военнообязанных мужчин за границу. Об этом информирует официальный сайт ГБР.

За сумму от 7 до 12 тыс. долларов США таможенник организовал переправку уклонистов в Румынию. Он гарантировал проезд из Хмельницкого вне всех блокпостов до ближайшей участки границы, а оттуда мужчины должны были покидать Украину пешком. Кроме того, за 15 тыс. долларов США он предлагал оформить ложные данные мужчинам о якобы нахождении на содержании трех несовершеннолетних детей, которые проживают за пределами Украины, или вносить их данные в систему «Шлях».

«В январе 2025 года таможенник предложил «присоединиться» к схеме двум своим знакомым, один из которых согласился быть его посредником и помогать искать «клиентов». Правда, именно он обратился в правоохранительные органы и раскрыл преступную деятельность должностного лица», — заявили в Бюро.

30 марта таможенника задержали «на горячем» во время получения первого транша от уклониста в размере 5 тыс. долларов США.

По решению суда ему избрали меру пресечения с возможностью внесения залога и уволили с должности.

Фигуранту грозит до 9 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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