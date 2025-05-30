На Хмельниччині судитимуть митника, який організував переправлення ухилянтів до Румунії

Митника затримали «на гарячому» під час одержання першого траншу від ухилянта в розмірі 5 тисяч доларів.

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Державне бюро розслідувань повідомило, що завершило досудове розслідування та скерувало до суду обвинувальний акт щодо посадовця Хмельницької митниці ДМС, який взяв участь у схемі вивезення військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Про це інформує офіційний сайт ДБР.

За суму від 7 до 12 тис. доларів США митник організував переправлення ухилянтів до Румунії. Він гарантував проїзд із Хмельницького поза усіма блокпостами до наближеної ділянки кордону, а звідти чоловіки мали б покидати Україну пішки. Крім того, за 15 тис. доларів США він пропонував оформити неправдиві відомості чоловікам про нібито перебування на утриманні трьох неповнолітніх дітей, які проживають за межами України або ж вносити їх дані до системи «Шлях».

«У січні 2025 року митник запропонував «приєднатися» до оборудки двом своїм знайомим, один із яких погодився бути його посередником та допомагати шукати «клієнтів». Щоправда, саме він звернувся до правоохоронців та викрив злочинну діяльність посадовця», - заявили у Бюро.

30 березня митника було затримано «на гарячому» під час одержання першого траншу від ухилянта в розмірі 5 тис. доларів США.

За рішенням суду йому було обрано запобіжний захід із можливістю внесення застави та звільнено з посади.

Фігуранту загрожує до 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

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