Водители с инвалидностью смогут пользоваться льготами только при наличии специального знака с QR-кодом

Правительство одобрило законопроект о льготах на парковку для водителей с инвалидностью.

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Кабинет Министров утвердил законопроект, направленный на урегулирование использования преимуществ для водителей с инвалидностью. Документ предусматривает, что правом на льготы смогут воспользоваться только те, у кого на автомобиле установлен опознавательный знак «Водитель с инвалидностью» с уникальным электронным идентификатором (QR-кодом).

Это касается как лиц с инвалидностью, которые управляют транспортом, так и водителей, перевозящих таких лиц.

Как отмечают депутаты, законопроект предлагает следующее:

Водители с инвалидностью (или те, кто перевозит людей с инвалидностью) смогут пользоваться льготами — только при наличии на авто специального знака «Водитель с инвалидностью» с QR-кодом.

QR-код будет подтверждать, что в автомобиле действительно находится человек с инвалидностью. Полиция сможет проверить это по документам — как бумажным, так и электронным.

Без такого знака пользоваться льготами (например, бесплатной парковкой) будет запрещено.

Для нарушителей предусмотрены штрафы и усиление ответственности.

Как писала «Судебно-юридическая газета», ранее Кабмин уже вносил этот законопроект, но он был автоматически отозван после отставки Кабмина.

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