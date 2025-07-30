Водители с инвалидностью смогут пользоваться льготами только при наличии специального знака с QR-кодом

Кабинет Министров утвердил законопроект, направленный на урегулирование использования преимуществ для водителей с инвалидностью. Документ предусматривает, что правом на льготы смогут воспользоваться только те, у кого на автомобиле установлен опознавательный знак «Водитель с инвалидностью» с уникальным электронным идентификатором (QR-кодом).
Это касается как лиц с инвалидностью, которые управляют транспортом, так и водителей, перевозящих таких лиц.
Как отмечают депутаты, законопроект предлагает следующее:
Как писала «Судебно-юридическая газета», ранее Кабмин уже вносил этот законопроект, но он был автоматически отозван после отставки Кабмина.
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