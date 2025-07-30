Кабмин одобрил законопроект о внедрении отчетности по устойчивому развитию

Кабинет Министров Украины 30 июля одобрил проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» относительно внедрения отчетности по устойчивому развитию».
Законопроект направлен на гармонизацию национального законодательства в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности с требованиями европейского законодательства.
Проектом Закона предлагается внести изменения в Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», которыми предусматривается:
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