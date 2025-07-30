Кабмин одобрил законопроект о внедрении отчетности по устойчивому развитию

Законопроект направлен на гармонизацию национального законодательства в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности с требованиями европейского законодательства.

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Кабинет Министров Украины 30 июля одобрил проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» относительно внедрения отчетности по устойчивому развитию».

Законопроект направлен на гармонизацию национального законодательства в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности с требованиями европейского законодательства.

Проектом Закона предлагается внести изменения в Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», которыми предусматривается:

внедрение в Украине составления, подачи и обнародования отчетности по устойчивому развитию;

актуализация критериев для определения категории предприятий и групп;

урегулирование вопросов ведения бухгалтерского учета государственными унитарными предприятиями, хозяйственными обществами, в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей) принадлежит государству, в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также составление и подача ими отчета об управлении.

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