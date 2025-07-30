Кабмин уволил Викторию Васильчук с должности замминистра юстиции

Кабинет Министров 30 июля уволил Викторию Васильчук с должности замминистра юстиции.
Васильчук занимала эту должность с ноября 2024 года.
До этого она возглавляла межрегиональные управления на Западе и Юго-Западе Украины, занимала ключевые должности в центральном аппарате Минюста, где отвечала за внутренний аудит, цифровизацию, публичное право.
Также на заседании правительство возложило полномочия торгового представителя Украины на Вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Украины Тараса Качку.
Напомним, что Верховная Рада 17 июля назначила новым министром юстиции Германа Галущенко.
Еще Кабинет Министров 21 июля уволил Николая Кучерявенко с должности первого замминистра юстиции.
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