Кабмин уволил Викторию Васильчук с должности замминистра юстиции

Виктория Васильчук уволена с должности заместителя министра юстиции.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров 30 июля уволил Викторию Васильчук с должности замминистра юстиции.

Васильчук занимала эту должность с ноября 2024 года.

До этого она возглавляла межрегиональные управления на Западе и Юго-Западе Украины, занимала ключевые должности в центральном аппарате Минюста, где отвечала за внутренний аудит, цифровизацию, публичное право.

Также на заседании правительство возложило полномочия торгового представителя Украины на Вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Украины Тараса Качку.

Напомним, что Верховная Рада 17 июля назначила новым министром юстиции Германа Галущенко.

Еще Кабинет Министров 21 июля уволил Николая Кучерявенко с должности первого замминистра юстиции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.