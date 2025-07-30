Кабмін звільнив Вікторію Васильчук з посади заступника міністра юстиції

Вікторія Васильчук звільнена з посади заступника міністра юстиції.

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Кабінет Міністрів 30 липня звільнив Вікторію Васильчук з посади заступника міністра юстиції.

Васильчук обіймала цю посаду з листопада 2024 року.

До цього вона очолювала міжрегіональні управління на Заході та Південному-Заході України, займала ключові посади в центральному апараті Мін’юсту, де відповідала за внутрішній аудит, цифровізацію, публічне право, тощо.

Також на засіданні уряд поклав повноваження торгового представника України на Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тараса Качку.

Нагадаємо, що Верховна Рада 17 липня призначила новим міністром юстиції Германа Галущенка.

Ще Кабінет Міністрів 21 липня звільнив Миколу Кучерявенка з посади першого заступника міністра юстиції.

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