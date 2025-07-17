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Міністерство юстиції очолив Герман Галущенко – біографія

16:50, 17 липня 2025
Герман Галущенко раніше вже працював у Мін’юсті, має досвід міжнародно-правової роботи та є доцентом кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин.
Міністерство юстиції очолив Герман Галущенко – біографія
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Верховна Рада 17 липня призначила новим міністром юстиції Германа Галущенка. Перед цим він займав пост міністра енергетики.

Герман Галущенко — заслужений юрист України.

Народився 1 травня 1973 року у Львові. У 1995 році закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Правознавство», отримав диплом юриста з відзнакою. Також закінчив Українську академію зовнішньої торгівлі за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», отримав диплом магістра міжнародного менеджменту.

Працював у прокуратурі м. Львова, у договірно-правовому департаменті МЗС України.

З 1997 р. – в Адміністрації Президента України, де пропрацював на різних посадах до 2010 року. Потім – у Міністерстві юстиції на посаді Директора департаменту та протягом 2013 – 2014 років – на посаді виконавчого Директора ДП НАЕК «Енергоатом».

У 2014 році Герман Галущенко долучився до міжнародно-правової роботи, спрямованої на захист інтересів України та вітчизняних компаній у міжнародних судових інстанціях. Зокрема, брав участь у підготовці справ щодо притягнення РФ до відповідальності за незаконне привласнення активів державних і приватних українських підприємств у Криму.

Також працював у команді провідних міжнародних юристів на чолі з американською компанією Covington & Burling LLP – у справах, що розглядав Міжнародний суд ООН.

Є членом Американської асоціації міжнародного права, арбітром від України в Міжнародному центрі вирішення інвестиційних спорів (ICSID) у Вашингтоні, також виступав у якості арбітра Міжнародної торгової палати (ICC).

Доцент кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Має науковий ступінь кандидата юридичних наук.

Автор: Наталя Мамченко

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мінюст

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