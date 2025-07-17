Министерство юстиции возглавил Герман Галущенко – биография

Герман Галущенко ранее уже работал в Минюсте, имеет опыт международно-правовой работы и является доцентом кафедры международного частного права Института международных отношений.

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Верховная Рада 17 июля назначила новым министром юстиции Германа Галущенко. Перед этим он занимал пост министра энергетики.

Герман Галущенко — заслуженный юрист Украины.

Родился 1 мая 1973 года во Львове. В 1995 году окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко по специальности «Правоведение», получил диплом юриста с отличием. Также окончил Украинскую академию внешней торговли по специальности «Менеджмент внешнеэкономической деятельности», получил диплом магистра международного менеджмента.

Работал в прокуратуре г. Львова, в договорно-правовом департаменте МИД Украины.

С 1997 г. – в Администрации Президента Украины, где проработал на разных должностях до 2010 года. Затем – в Министерстве юстиции на должности Директора департамента и в течение 2013 – 2014 годов – на должности исполнительного Директора ГП НАЭК «Энергоатом».

В 2014 году Герман Галущенко участвовал в международно-правовой работе, направленной на защиту интересов Украины и отечественных компаний в международных судебных инстанциях. В частности, он принимал участие в подготовке дел по привлечению РФ к ответственности за незаконное присвоение активов государственных и частных украинских предприятий в Крыму.

Также работал в команде ведущих международных юристов во главе с американской компанией Covington & Burling LLP – по делам, которые рассматривал Международный суд ООН.

Является членом Американской ассоциации международного права, арбитром от Украины в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) в Вашингтоне, также выступал в качестве арбитра Международной торговой палаты (ICC).

Доцент кафедры международного частного права Института международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.

Имеет научную степень кандидата юридических наук.

Автор: Наталя Мамченко

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