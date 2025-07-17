Карета с сюрпризом: на Закарпатье пограничники задержали «скорую» с фейковым пациентом

На Закарпатье разоблачили схему побега мужчины в Румынию на «скорой» — за $10 тысяч.

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Пограничники Мукачевского отряда выявили схему незаконной переправки людей через государственную границу, организованную под видом транспортировки больного автомобилем скорой помощи. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Как установили оперативники, к организации противоправной деятельности причастен 62-летний житель Рахова, который действовал совместно с двумя харьковчанами. Их «клиент» — мужчина призывного возраста — планировал выехать в Румынию, чтобы избежать мобилизации.

Для перевозки мужчины использовали автомобиль частной фирмы, которая официально оказывает услуги по транспортировке больных. За такую «услугу» он должен был заплатить $10 000 — факт передачи средств был задокументирован правоохранителями.

Во время осмотра места происшествия были изъяты пять мобильных телефонов, $12 000, 55 тысяч гривен и автомобиль скорой помощи марки Renault.

Всех троих фигурантов задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. В отношении мужчины, пытавшегося незаконно пересечь границу, составлен админпротокол по ст. 204-1 КУоАП.

Информацию о признаках преступления по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины («Незаконная переправка лиц через государственную границу») передали в Нацполицию, сведения внесены в ЕРДР.

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