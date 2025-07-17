Карета с сюрпризом: на Закарпатье пограничники задержали «скорую» с фейковым пациентом

Пограничники Мукачевского отряда выявили схему незаконной переправки людей через государственную границу, организованную под видом транспортировки больного автомобилем скорой помощи. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Как установили оперативники, к организации противоправной деятельности причастен 62-летний житель Рахова, который действовал совместно с двумя харьковчанами. Их «клиент» — мужчина призывного возраста — планировал выехать в Румынию, чтобы избежать мобилизации.
Для перевозки мужчины использовали автомобиль частной фирмы, которая официально оказывает услуги по транспортировке больных. За такую «услугу» он должен был заплатить $10 000 — факт передачи средств был задокументирован правоохранителями.
Во время осмотра места происшествия были изъяты пять мобильных телефонов, $12 000, 55 тысяч гривен и автомобиль скорой помощи марки Renault.
Всех троих фигурантов задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. В отношении мужчины, пытавшегося незаконно пересечь границу, составлен админпротокол по ст. 204-1 КУоАП.
Информацию о признаках преступления по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины («Незаконная переправка лиц через государственную границу») передали в Нацполицию, сведения внесены в ЕРДР.
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