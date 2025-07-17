В Киевской области задержали мужчину, который до смерти забил родную мать

Между мужчиной и родными произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник схватил деревянный стул и нанес своей 69-летней матери около семи ударов по голове и телу.

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В селе Мотыжин Киевской области правоохранители задержали мужчину, который жестоко избил свою мать, в результате чего женщина скончалась на месте происшествия.

Как сообщает пресс-служба полиции Киевской области, инцидент произошел 15 июля. 39-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к родителям и начал требовать у них деньги. Между ним и родственниками возник конфликт, в ходе которого он схватил деревянный стул и нанес своей 69-летней матери около семи ударов по голове и телу.

От полученных травм женщина погибла на месте.

Полицейские установили и задержали нападавшего. Он помещен в изолятор временного содержания.

Следователи уже сообщили злоумышленнику о подозрении по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Следствие продолжается.

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