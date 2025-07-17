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На Київщині затримали чоловіка, який до смерті забив рідну матір

22:54, 17 липня 2025
Між чоловіком та рідними виник конфлікт, у ході якого зловмисник схопив дерев'яний стілець й наніс своїй 69-річній матері близько семи ударів по голові та тілу.
На Київщині затримали чоловіка, який до смерті забив рідну матір
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У селі Мотижин Київської області правоохоронці затримали чоловіка, який жорстоко побив власну матір, внаслідок чого жінка померла на місці події.

Як повідомила пресслужба поліції Київської області, інцидент стався 15 липня. 39-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, прийшов до батьків та почав вимагати у них гроші. Між ним та рідними виник конфлікт, у ході якого зловмисник схопив дерев'яний стілець й наніс своїй 69-річній матері близько семи ударів по голові та тілу.

Від отриманих травм потерпіла загинула на місці події.

Поліцейські встановили та затримали кривдника. Його поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі вже повідомили зловмиснику про підозру за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Слідство триває.

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Національна поліція вбивство

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    д.ю.н, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри цивільного права #2 Національного юридичноно ун-ту ім.Ярослава Мудрого, член НКР при ВС