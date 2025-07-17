На Київщині затримали чоловіка, який до смерті забив рідну матір

Між чоловіком та рідними виник конфлікт, у ході якого зловмисник схопив дерев'яний стілець й наніс своїй 69-річній матері близько семи ударів по голові та тілу.

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У селі Мотижин Київської області правоохоронці затримали чоловіка, який жорстоко побив власну матір, внаслідок чого жінка померла на місці події.

Як повідомила пресслужба поліції Київської області, інцидент стався 15 липня. 39-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, прийшов до батьків та почав вимагати у них гроші. Між ним та рідними виник конфлікт, у ході якого зловмисник схопив дерев'яний стілець й наніс своїй 69-річній матері близько семи ударів по голові та тілу.

Від отриманих травм потерпіла загинула на місці події.

Поліцейські встановили та затримали кривдника. Його поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі вже повідомили зловмиснику про підозру за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Слідство триває.

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