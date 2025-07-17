У ДПС нагадали, в яких випадках не нараховується пеня за помилкову сплату податкових платежів

Щоб подати заяву про повернення помилково або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені, потрібно здійснити низку кроків.

Фото: dtkt.ua

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Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків нагадало, що у випадку помилкової сплати податків на неналежний бюджетний рахунок пеня не нараховується, а нарахована анулюється за умови, якщо платник дотримався граничних строків сплати податків та подав заяву до територіального органу ДПС про повернення таких коштів з метою їх зарахування в рахунок погашення податкового зобов’язання або податкового боргу.

Щоб подати заяву про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені, потрібно здійснити наступні кроки:

Виконати вхід до приватної частини Електронного кабінету, де буде доступне електронне інформаційне повідомлення, у якому зазначаються реквізити платіжної інструкції, за якою здійснена така помилкова сплата; Перейти в режим «Введення звітності» та заповнити «Заяву про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені» за типом «J(F)13 Запити». У запропонованій формі необхідно заповнити відповідні поля електронного документа, додати копію платіжного документа, за яким було сплачено податок та обрати ідентифікатор форми: J1302002 — для юридичних осіб, F1302002 — для фізичних осіб; Підписати та надіслати заяву до територіального органу ДПС, в якому обліковується помилкова сплата.

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