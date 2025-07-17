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В ГНС напомнили, в каких случаях не начисляется пеня при ошибочной уплате налогов

22:36, 17 июля 2025
Чтобы подать заявление на возврат ошибочно или излишне уплаченных сумм налоговых обязательств и пени, нужно выполнить ряд шагов.
В ГНС напомнили, в каких случаях не начисляется пеня при ошибочной уплате налогов
Фото: dtkt.ua
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Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками напомнило, что в случае ошибочной уплаты налогов на неправильный бюджетный счет пеня не начисляется, а уже начисленная подлежит аннулированию при условии, что налогоплательщик соблюдал предельные сроки уплаты налогов и подал заявление в территориальный орган ГНС о возврате таких средств с целью их зачета в счет налогового обязательства или налогового долга.

Чтобы подать заявление на возврат ошибочно и/или излишне уплаченных сумм налоговых обязательств и пени, необходимо:

  1. Войти в приватную часть Электронного кабинета, где будет доступно электронное информационное сообщение с реквизитами платежного поручения, по которому была совершена ошибочная уплата;
  2. Перейти в режим «Введение отчетности» и заполнить «Заявление о возврате ошибочно и/или излишне уплаченных сумм налоговых обязательств и пени» в разделе «J(F)13 Запросы». В предложенной форме следует заполнить соответствующие поля электронного документа, приложить копию платежного документа и выбрать идентификатор формы: J1302002 — для юридических лиц, F1302002 — для физических лиц;
  3. Подписать и отправить заявление в территориальный орган ГНС, в котором учитывается ошибочная уплата.

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