США откладывают поставки Patriot Швейцарии из-за приоритета Украины, — Минобороны Швейцарии

США сообщили Швейцарии о задержках поставок ей 5 систем Patriot ради обеспечения скорейших поставок Украине.

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Соединенные Штаты Америки сообщили Швейцарии о задержке поставок пяти систем Patriot, которые должны были начаться в 2027 году. Причиной задержки является ускоренная поставка этих систем Украине. Об этом говорится в заявлении швейцарского оборонного ведомства.

«Министерство обороны США проинформировало МО Швейцарии, что приоритеты поставок систем Patriot были пересмотрены с целью поддержки Украины в ее противовоздушной обороне», - говорится в заявлении.

Швейцария пока не знает, сколько систем будет задержано, коснутся ли изменения поставок ракет, а также об ожидаемой продолжительности задержки.

В 2022 году правительство Швейцарии заключило с США соглашение о приобретении 36 истребителей F-35A и пяти зенитных ракетных комплексов Patriot. Снабжение этих систем было запланировано на 2026 год.

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