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Кабмин утвердил положение о Единой государственной электронной базе по вопросам образования

16:02, 17 июля 2025
В частности, задачей Электронной базы по вопросам образования является мониторинг трудоустройства выпускников учебных заведений.
Кабмин утвердил положение о Единой государственной электронной базе по вопросам образования
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Кабмин постановлением №872 утвердил Положение о Единой государственной электронной базе по вопросам образования. Предусмотрено, что до 2026 года модернизация программного обеспечения базы по вопросам образования осуществляется за счет средств, предусмотренных Минобразования, и источников, не запрещенных законодательством.

Положение определяет механизм функционирования Единой государственной электронной базы по вопросам образования (Единая электронная база) в области образования как интегрированной информационной системы, обеспечивающей сбор, создание, регистрацию, накопление, хранение, изменение, использование, распространение и защиту информации о субъектах образовательной деятельности, поступающих в учебные заведения, получателях образования, документах об образовании (научной степени), педагогических, научно-педагогических и научных работниках.

Задачей базы является, в частности, мониторинг трудоустройства выпускников учебных заведений в порядке, определенном МОН.

В Единой электронной базе содержатся:

  • Реестр субъектов образовательной деятельности
  • Реестр получателей образования
  • Реестр документов об образовании
  • Реестр сертификатов внешнего независимого оценивания
  • Реестр студенческих (ученических) билетов
  • Реестр педагогических, научно-педагогических работников

В базе также содержатся функциональные модули, обеспечивающие выполнение определенных этим Положением задач, другие составляющие, определенные в соответствии с законодательством, в частности Единая электронная система мониторинга трудоустройства выпускников учреждений профессионального (профессионально-технического), высшего профессионального и высшего образования (система мониторинга трудоустройства).

Источником информации системы мониторинга трудоустройства является информация, созданная и верифицированная в Единой электронной базе. В систему мониторинга трудоустройства включается информация, содержащаяся в документах об образовании, полученных выпускниками учреждений профессионального (профессионально-технического), высшего профессионального и высшего образования.

Обновление информации в системе мониторинга трудоустройства, по данным Единой электронной базы, осуществляется не реже одного раза в неделю, если иной срок не определен законодательством в сфере образования.

Информация, содержащаяся в базе, кроме информации с ограниченным доступом, является открытой, в том числе в форме открытых данных. Лицо имеет полный бесплатный доступ ко всем сведениям о себе, содержащимся в Единой электронной базе.

Доступ к информации в форме открытых данных обеспечивается администратором путем ее размещения на официальном веб-сайте Единой электронной базы, в частности через официальные веб-сайты МОН и администратора.

Любое лицо может свободно копировать, публиковать, распространять, использовать информацию в форме открытых данных с обязательной ссылкой на источник получения такой информации.

Физическое лицо в случаях, определенных Законами «Об образовании», «О защите персональных данных» и «О доступе к публичной информации», с даты, определенной администратором, но не позднее чем с 1 января 2025 г., получает информацию о себе, содержащуюся в Единой электронной базе, через официальный веб-сайт Единой электронной базы по электронному адресу https://info.edbo.gov.ua/, в частности через официальные веб-сайты МОН и администратора Единой электронной базы, на основании сформированного на таком веб-сайте запроса о предоставлении информации путем получения:

  • информации в электронной форме, отображаемой в виде интернет-страницы на официальном веб-сайте Единой электронной базы;
  • выписки из Единой электронной базы в электронной форме.

Для получения информации в электронной форме физическое лицо формирует запрос с наложением электронной подписи. Для получения выписки из Единой электронной базы запрос должен содержать адрес электронной почты запрашивающего. При формировании запроса запрашивающий имеет возможность установить объем запрашиваемой информации о нем, содержащейся в Единой электронной базе.

Сведения о физических лицах, содержащиеся в Единой электронной базе, могут быть предоставлены органам исполнительной власти, обеспечивающим государственную финансовую и бюджетную политику, и использованы ими при осуществлении верификации государственных выплат с целью выявления несоответствий данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах.

Ниже приводим текст положения.

Автор: Наталя Мамченко

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