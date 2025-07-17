Домашний труд: может ли Гоструда приходить с проверками

Физическое лицо – работодатель должно предоставить Гоструда информацию о домашних работниках по ее запросу.

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Государственная служба по вопросам труда объясняет, что инспекторы труда не имеют права проводить мероприятия государственного контроля в жилых помещениях. В то же время они имеют право проводить в домохозяйстве разъяснительную работу о наиболее эффективных способах соблюдения законодательства о труде, мониторинге состояния его соблюдения, в том числе по оформлению трудовых отношений.

По запросу органов Гоструда физическое лицо – работодатель обязано предоставить информацию о выполнении физическими лицами домашнего труда в его домохозяйстве.

В случае наличия обоснованных оснований полагать, что домохозяйство использует труд других физических лиц, инспектор труда имеет право на проведение конфиденциального разговора с физическим лицом, выполняющим домашний труд в этом домохозяйстве.

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