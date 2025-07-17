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Оклады почти 12 тыс грн — Первый апелляционный админсуд сообщил о наличии трех вакантных должностей

22:00, 17 июля 2025
Суд ищет секретарей судебного заседания в отдел обеспечения судебных заседаний.
Оклады почти 12 тыс грн — Первый апелляционный админсуд сообщил о наличии трех вакантных должностей
Фото: 1aa.court.gov.ua
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Первый апелляционный административный суд объявил отбор на замещение вакантных должностей государственной службы категории «В» в период действия военного положения.

Согласно Закону Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно функционирования государственной службы и местного самоуправления в период действия военного положения», которым внесены изменения в Закон Украины «О правовом режиме военного положения», в суде объявлен отбор на следующие должности:

секретарь судебного заседания отдела обеспечения судебного заседания /категория «В»/ 3 должности / срочные.

«Назначение на должность осуществляется по результатам собеседования претендента с руководителем государственной службы в государственном органе.

Резюме по установленной форме, доступное по ссылке, принимаются до 17:00 22 июля 2025 года на электронную почту: [email protected]», — сообщили в суде.

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    д.ю.н, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри цивільного права #2 Національного юридичноно ун-ту ім.Ярослава Мудрого, член НКР при ВС