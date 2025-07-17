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Верховная Рада назначила главой МИД Андрея Сибигу

15:49, 17 июля 2025
Андрей Сибига остается министром иностранных дел.
Верховная Рада назначила главой МИД Андрея Сибигу
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Верховная Рада переназначила главой Министерства иностранных дел Андрея Сибигу. Соответствующее решение поддержал 271 депутат.

Таким образом, Андрей Сибига сохранил должность министра иностранных дел в новом правительстве.

Напомним, что Рада 17 июля поддержала представление премьер-министра Украины Юлии Свириденко на назначение нового правительства.

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Андрей Сибига

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    Віталій Яроцький
    д.ю.н, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри цивільного права #2 Національного юридичноно ун-ту ім.Ярослава Мудрого, член НКР при ВС