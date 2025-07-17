Верховная Рада назначила главой МИД Андрея Сибигу

Верховная Рада переназначила главой Министерства иностранных дел Андрея Сибигу. Соответствующее решение поддержал 271 депутат.
Таким образом, Андрей Сибига сохранил должность министра иностранных дел в новом правительстве.
Напомним, что Рада 17 июля поддержала представление премьер-министра Украины Юлии Свириденко на назначение нового правительства.
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