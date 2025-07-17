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Оклади майже 12 тис грн — Перший апеляційний адмінсуд повідомив про наявність трьох вакантних посад

22:00, 17 липня 2025
Суд шукає секретарів судового засідання відділу забезпечення судового засідання.
Оклади майже 12 тис грн — Перший апеляційний адмінсуд повідомив про наявність трьох вакантних посад
Фото: 1aa.court.gov.ua
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Перший апеляційний адміністративний суд повідомив про оголошення добору на зайняття вакантних посад державної служби категорії «В» у період дії воєнного стану

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану», яким внесено зміни до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», у Першому апеляційному адміністративному суді оголошено добір на зайняття вакантних посад державної служби категорії «В» у період дії воєнного стану:

- секретар судового засідання відділу забезпечення судового засідання /категорія "В"/3 посади/строкові

«Призначення на посаду відбувається за результатами співбесіди претендента з керівником державної служби у державному органі.

Резюме за встановленою формою, що додається, приймається  до 17:00 22 липня 2025 року на електрону адресу: [email protected]», - заявили у суді.

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    Віталій Яроцький
    д.ю.н, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри цивільного права #2 Національного юридичноно ун-ту ім.Ярослава Мудрого, член НКР при ВС