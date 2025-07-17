Домашня праця: чи може Держпраці приходити з перевірками

Фізична особа – роботодавець повинна надати Держпраці інформацію про домашніх працівників на її запит.

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Державна служба з питань праці пояснює, що інспектори праці не мають права проводити заходи державного контролю у житлових приміщеннях. Водночас вони мають право проводити в домогосподарстві роз’яснювальну роботу про найбільш ефективні способи додержання законодавства про працю, моніторинг стану його додержання, у тому числі щодо оформлення трудових відносин.

На запит органів Держпраці фізична особа – роботодавець зобов’язана надати інформацію про виконання фізичними особами домашньої праці в її домогосподарстві.

У разі наявності обґрунтованих підстав вважати, що домогосподарство використовує працю інших фізичних осіб, інспектор праці має право на проведення конфіденційної розмови з фізичною особою, яка виконує домашню працю в цьому домогосподарстві.

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