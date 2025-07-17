Кабмін затвердив положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти

Зокрема, завданням Електронної бази з питань освіти є моніторинг працевлаштування випускників закладів освіти.

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Кабмін постановою №872 затвердив Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти. Передбачено, що до 2026 року модернізація програмного забезпечення бази з питань освіти здійснюється за рахунок коштів, передбачених Міносвіти, та джерел, не заборонених законодавством.

Положення визначає механізм функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти (Єдина електронна база) в галузі освіти як інтегрованої інформаційної системи, що забезпечує збирання, створення, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, використання, поширення та захист інформації про суб’єктів освітньої діяльності, вступників до закладів освіти, здобувачів освіти, документи про освіту (науковий ступінь), педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників.

Завданням бази є зокрема моніторинг працевлаштування випускників закладів освіти в порядку, визначеному МОН.

В Єдиній електронній базі містяться:

Реєстр суб’єктів освітньої діяльності

Реєстр здобувачів освіти

Реєстр документів про освіту

Реєстр сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

Реєстр студентських (учнівських) квитків

Реєстр педагогічних, науково-педагогічних працівників

В базі також містяться функціональні модулі, що забезпечують виконання визначених цим Положенням завдань, інші складові, визначені відповідно до законодавства, зокрема Єдина електронна система моніторингу працевлаштування випускників закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (система моніторингу працевлаштування).

Джерелом інформації системи моніторингу працевлаштування є інформація, яку створено і верифіковано в Єдиній електронній базі. До системи моніторингу працевлаштування включається інформація, що міститься у документах про освіту, отриманих випускниками закладів професійної (професійно- технічної), фахової передвищої та вищої освіти.

Оновлення інформації в системі моніторингу працевлаштування, за даними Єдиної електронної бази, здійснюється не рідше ніж один раз на тиждень, якщо інший строк не визначено законодавством у сфері освіти.

Інформація, що міститься в базі, крім інформації з обмеженим доступом, є відкритою, у тому числі у формі відкритих даних. Особа має повний безоплатний доступ до всіх відомостей про себе, що містяться в Єдиній електронній базі.

Доступ до інформації у формі відкритих даних забезпечується адміністратором шляхом її розміщення на офіційному веб-сайті Єдиної електронної бази, зокрема через офіційні веб-сайти МОН та адміністратора.

Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати інформацію у формі відкритих даних з обов’язковим посиланням на джерело отримання такої інформації.

Фізична особа у випадках, визначених Законами «Про освіту», «Про захист персональних даних» та «Про доступ до публічної інформації», з дати, визначеної адміністратором, але не пізніше ніж з 1 січня 2025 р., отримує інформацію про себе, що міститься в Єдиній електронній базі, через офіційний веб-сайт Єдиної електронної бази за електронною адресою https://info.edbo.gov.ua/, зокрема через офіційні веб-сайти МОН та адміністратора Єдиної електронної бази, на підставі сформованого на такому веб-сайті запиту про надання інформації шляхом отримання:

інформації в електронній формі, що відображається у вигляді інтернет- сторінки на офіційному веб-сайті Єдиної електронної бази;

витягу з Єдиної електронної бази в електронній формі.

Для отримання інформації в електронній формі фізична особа формує запит з накладенням електронного підпису.

Для отримання витягу з Єдиної електронної бази запит повинен містити адресу електронної пошти запитувача. Під час формування запиту запитувач має можливість встановити обсяг запитуваної інформації про нього, що міститься в Єдиній електронній базі.

Відомості про фізичних осіб, що містяться в Єдиній електронній базі, можуть бути надані органам виконавчої влади, що забезпечують державну фінансову і бюджетну політику, та використані ними під час здійснення верифікації державних виплат з метою виявлення невідповідностей даних в автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах.

Нижче наводимо текст положення.

Автор: Наталя Мамченко

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