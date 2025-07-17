США відкладають постачання Patriot Швейцарії через пріоритет України, — Міноборони Швейцарії

США повідомили Швейцарію про затримки поставок їй 5 систем Patriot заради забезпечення якнайшвидших поставок Україні.

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Сполучені Штати Америки повідомили Швейцарію про затримку постачання п'яти систем Patriot, які мали розпочатися в 2027 році. Причиною затримки є необхідність прискореного постачання цих систем Україні. Про це йдеться у заяві швейцарського оборонного відомства.

«Міністерство оборони США проінформувало МО Швейцарії, що пріоритети постачання систем Patriot було переглянуто з метою підтримки України в її протиповітряній обороні», - йдеться у заяві.

Швейцарія поки не знає, скільки систем буде затримано, чи торкнуться зміни постачання ракет, а також про очікувану тривалість затримки.

У 2022 році уряд Швейцарії уклав зі США угоду про придбання 36 винищувачів F-35A та п'яти зенітних ракетних комплексів Patriot. Постачання цих систем було заплановано на 2026 рік.

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