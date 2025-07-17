Карета із сюрпризом: на Закарпатті прикордонники затримали «швидку» з фейковим пацієнтом

На Закарпатті викрили схему втечі чоловіка до Румунії на «швидкій» — за $10 тисяч.

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Прикордонники Мукачівського загону викрили схему незаконного переправлення осіб через державний кордон, організовану під виглядом транспортування хворого автомобілем швидкої допомоги. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Як встановили оперативники, до організації протиправної діяльності причетний 62-річний житель Рахова, який діяв спільно з двома харків’янами. Їхній «клієнт» — чоловік призовного віку — планував виїхати до Румунії, уникнувши мобілізації.

Для перевезення чоловіка використали автомобіль приватної фірми, що офіційно надає послуги з транспортування хворих. За перевезення чоловік мав сплатити $10 000 — факт передачі коштів задокументовано правоохоронцями.

Під час огляду місця події правоохоронці вилучили п’ять мобільних телефонів, $12 000, 55 тисяч гривень та автомобіль швидкої допомоги марки Renault.

Усіх трьох фігурантів затримали в порядку ст. 208 КПК України. Щодо чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон, склали адмінпротокол за ст. 204-1 КУпАП.

Інформацію про ознаки кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України («Незаконне переправлення осіб через державний кордон») передано до Нацполіції, дані внесено до ЄРДР.

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