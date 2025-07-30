В Киеве из-за непогоды — потоп: затруднено движение на нескольких улицах, авто «плавают», фото

В столице из-за сильных дождей затруднено движение транспорта на ряде улиц. Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.
В настоящее время подтопления зафиксированы на следующих участках:
• ул. Александра Махова
• ул. Стеценко
• ул. Борщаговская
• ул. Святошинская
• ул. Петра Радченко
• ул. Дегтяревская
• ул. Дорогожицкая
• ул. Автозаводская
На местах работают коммунальные и аварийные службы. Водителей и пешеходов призывают быть осторожными и учитывать эту информацию при планировании маршрутов.
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