В Киеве из-за непогоды — потоп: затруднено движение на нескольких улицах, авто «плавают», фото

Ненастье парализовало движение на нескольких улицах — авто плавают.

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В столице из-за сильных дождей затруднено движение транспорта на ряде улиц. Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.

В настоящее время подтопления зафиксированы на следующих участках:

• ул. Александра Махова

• ул. Стеценко

• ул. Борщаговская

• ул. Святошинская

• ул. Петра Радченко

• ул. Дегтяревская

• ул. Дорогожицкая

• ул. Автозаводская

На местах работают коммунальные и аварийные службы. Водителей и пешеходов призывают быть осторожными и учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

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