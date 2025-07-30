Женщин с медицинским и фармацевтическим образованием будут ставить на воинский учет без их личного присутствия

Кабмин внес изменения в порядок воинского учета и положение о ТЦК – предусмотрена автоматическая постановка на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием без их личного присутствия.

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Кабмин 30 июля внес изменения в Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК) и в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации.

Среди прочего, предусмотрено:

автоматическая постановка на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием без их личного присутствия;

с медицинским или фармацевтическим образованием без их личного присутствия; уточнен алгоритм действий учебных заведений и ТЦК в отношении таких категорий женщин;

в отношении таких категорий женщин; усовершенствован механизм внесения информации в Реестр военнообязанных «Оберег» ;

; предусмотрено присвоение первичного воинского звания «солдат (матрос) запаса» одновременно с постановкой на воинский учет лиц, достигших 25-летнего возраста и не проходивших военной службы или базовой общевойсковой подготовки, без их вызова в ТЦК;

одновременно с постановкой на воинский учет лиц, достигших 25-летнего возраста и не проходивших военной службы или базовой общевойсковой подготовки, без их вызова в ТЦК; упорядочено ведение персонально-первичного воинского учета в исполнительных органах местного самоуправления;

актуализирован перечень отчетных документов;

приведены графы списков персонального воинского учета в соответствие с данными военно-учетных документов.

Автор: Наталя Мамченко

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